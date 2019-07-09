2019-07-09T15:32:56+03:00
Общество

Вологодский депутат Владимир Сверчков предстанет перед судом за хищение бюджетных средств

Обвинительное заключение подписано областным прокурором
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Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Законодательного Собрания области Владимира Сверчкова.

Он подозревается в мошенническом хищении 10 миллионов рублей бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

По версии следствия, осенью 2015 года обвиняемый, являясь генеральным директором лесозаготовительного предприятия, незаконно получил бюджетные средства в размере 10 млн. рублей.

Они были выделены в виде субсидии на возмещение части затрат по договору лизинга в рамках Государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2013-2016 годы».

По мнению следствия, были предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения.

Так, в них сообщалось о понесенных расходах на уплату авансового платежа по лизинговому договору в сумме 11 млн. рублей, которые в действительности организация не понесла.

Потому что все уплаченные суммы возвращались контрагентом под видом иной сделки.

После получения субсидии лизинговые соглашения были расторгнуты.

Прокурором Вологодской области утверждено обвинительное заключение.

Однако Владимир Сверчков свою вину свою не признает, он продолжает быть депутатом Законодательного Собрания области.

Материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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