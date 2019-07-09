В Череповецкую детскую больницу едва не заползла змея

СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-09T13:12:21+03:00

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В Череповце змея едва не заползла в Детскую областную больницу, что на улице командарма Белова. Ее увидели у входа прохожие и сообщили персоналу клиники.

ЧП случилось 8 июля около 8 вечера. Сотрудники не стали рисковать: они вызвали спасателей. Те немедленно выехали на место.

- Да, спасатели выезжали на вызов и обнаружила змею. Это был уж - довольно безобидное животное, - подтвердил факт директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

Животное было выловлено и отправлено на волю - его выпустили в Зеленой роще.

Напомним, уж внешне похож на ядовитую гадюку, но у ужа за головой находятся желтые пятна.

ИСТОЧНИК KP.RU