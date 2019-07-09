Посетительнице кафе пришлось вызывать скорую помощь
Инцидент произошел в кафе Череповца. Накануне около 2 часов ночи в увеселительное учреждение охранник вызвал сотрудников Росгвардии.
Одна из посетительниц злоупотребила алкоголем в заведении и стала вести себя непотребно. Она громко выражала свои чувства и неприязнь к окружающим, возмущалась персоналом. На просьбу покинуть кафе женщина отреагировала нецензурно.
Бойцы Росгвардии отвезли 42-летнюю череповчанку в отдел полиции, там ей стало плохо.
Ей вызвали врача. Медики диагностировали сильное алкогольное опьянение и в госпитализации отказали.
В отношении клиента кафе составлен материал по ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Ей грозит штраф до 1 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU