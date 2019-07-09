2019-07-09T12:29:45+03:00
Общество

Посетительнице кафе пришлось вызывать скорую помощь

Череповчанку еще и оштрафуют
Иван Чухнин
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Инцидент произошел в кафе Череповца. Накануне около 2 часов ночи в увеселительное учреждение охранник вызвал сотрудников Росгвардии.

Одна из посетительниц злоупотребила алкоголем в заведении и стала вести себя непотребно. Она громко выражала свои чувства и неприязнь к окружающим, возмущалась персоналом. На просьбу покинуть кафе женщина отреагировала нецензурно.

Бойцы Росгвардии отвезли 42-летнюю череповчанку в отдел полиции, там ей стало плохо.

Ей вызвали врача. Медики диагностировали сильное алкогольное опьянение и в госпитализации отказали.

В отношении клиента кафе составлен материал по ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Ей грозит штраф до 1 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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