2019-07-09T11:44:46+03:00
Происшествия

2,5 тысячи тонн щебня перегружают с севшей на мель баржи в Кирилловском районе

Работы начались рано утром
Иван Чухнин
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Как сообщала "Комсомолка" в районе Гориц на Волго-Балте утром 8 июля села на мель груженая баржа.

Пока снять с мели ее не удалось.

Сейчас на 683 километре Волго-Балтийского водного пути продолжаются работы по разгрузке баржи, которую тащил теплоход «Волгарь».

Она загружена 2,5 тысячами тонн щебня.

Из Череповца на помощь пришел сухогруз «Невский» с краном. И около 3 утра 9 июля началась перегрузка груза на другую баржу.

На борту 5 членов экипажа. Утечки топлива и масла, крена, деформации судна не зафиксировано.

Напомним, в июне в этом месте на мель сел пассажирский теплоход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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