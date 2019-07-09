2,5 тысячи тонн щебня перегружают с севшей на мель баржи в Кирилловском районе
Работы начались рано утром
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Как сообщала "Комсомолка" в районе Гориц на Волго-Балте утром 8 июля села на мель груженая баржа.
Пока снять с мели ее не удалось.
Сейчас на 683 километре Волго-Балтийского водного пути продолжаются работы по разгрузке баржи, которую тащил теплоход «Волгарь».
Она загружена 2,5 тысячами тонн щебня.
Из Череповца на помощь пришел сухогруз «Невский» с краном. И около 3 утра 9 июля началась перегрузка груза на другую баржу.
На борту 5 членов экипажа. Утечки топлива и масла, крена, деформации судна не зафиксировано.
Напомним, в июне в этом месте на мель сел пассажирский теплоход.
ИСТОЧНИК KP.RU