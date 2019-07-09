2019-07-09T11:34:01+03:00
Происшествия

Череповчанка попала под товарный поезд

Иван Чухнин
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Женщина попала под поезд. Трагедия произошла накануне в Череповце на переезде, что на улице Гоголя.

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, ЧП случилось 8 июля вечером. Сигнал поступил по системе 112 в 20:12.

Как сообщил дежурный череповецкого линейного отдела полиции, на 476 км участка жжелезной дороги неизвестная, на вид ей лет 50, была травмирована проходящим грузовым поездом.

На место прибыла скорая, которая госпитализировала пострадавшую в реанимацию областной больницы № 2. Однако она скончалась, не приходя в сознание.

Личность погибшей устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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