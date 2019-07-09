2019-07-09T11:28:21+03:00
Спорт

12-летний череповчанин стал лучшим планеристом мира

Иван Чухнин
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12-летний Вячеслав Санкин выиграл этап Кубка мира по авиамодельному спорту среди юношей. Соревнования проходили в Кабардино-Балкарии.

Он выступал в классе моделей планеров.

Евгений Санкин, отец Вячеслава, также занимается этим спортом - он бул лучшим на Кубке мира и Кубке России. Сейчас он главный тренер своего сына, который стал победителем на таких соревнований второй рарз.

Сейчас Вячеслав - кандидат в команду России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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