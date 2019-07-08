2019-07-08T17:54:40+03:00
Общество

Вологжане получают свидетельства о рождении прямо в роддоме

За первую неделю было выдано 45 таких документов
Иван Чухнин
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--Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вологодские семьи начали получать свидетельства о рождении ребенка прямо в родильных домах. Документы уже вручены 45 родителям.

Молодые мамы сами вышли с вопросом к властям - нельзя ли получать свидетельства о рождении ребенка прямо в роддоме.

Власти рассмотрели вопрос и согласились. Отныне ЗАГС можно не посещать -прямо в роддоме можно заполнить бланки заявлений о рождении. Туда были переданы образцы их заполнения, определены места для приема и выдачи документов.

По сообщению Сергея Костоусова, начальника Управления записи актов гражданского состояния области, прием и выдача документов о рождении производится в 21 роддоме области. Для получения свидетельства необходимо желание родителей и наличие документов, предусмотренных регламентом.

По его словам, выдача документов в роддомах не исключает возможность обратиться за ними в орган ЗАГС лично, а также посредством портала государственных и муниципальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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