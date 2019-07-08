СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-08T17:24:09+03:00

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Вологодский камерный театр просит помощи. Как известно, театру пришлось переехать в новое здание, где еще предстоит сделать ремонт.

Помещение на улица Мира, 20 Вологды требует серьезных вложений. Необходимо починить крышу и полы, электропроводку, необходима побелка, покраска, штукатурные работы.

А уже сейчас требуется помощь в организации перевозки и уборки территории.

Вся труппа работает над созданием новой культурной площадки. И любой вологжанин может стать соавтором.

Всем желающим стать волонтером, добровольным помощником, необходимо заполнить анкету на сайте театра.

ИСТОЧНИК KP.RU