Вологодский камерный театр просит помощи
Волонтеров просят зарегистрироваться
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Вологодский камерный театр просит помощи. Как известно, театру пришлось переехать в новое здание, где еще предстоит сделать ремонт.
Помещение на улица Мира, 20 Вологды требует серьезных вложений. Необходимо починить крышу и полы, электропроводку, необходима побелка, покраска, штукатурные работы.
А уже сейчас требуется помощь в организации перевозки и уборки территории.
Вся труппа работает над созданием новой культурной площадки. И любой вологжанин может стать соавтором.
Всем желающим стать волонтером, добровольным помощником, необходимо заполнить анкету на сайте театра.
ИСТОЧНИК KP.RU