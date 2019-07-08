2019-07-08T17:13:38+03:00
Спорт

В Череповце состоялся массовый заплыв

Иван Чухнин
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Фото из архива организаторов.Фото из архива организаторов.
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В Череповце состоялись соревнования - заплыв в открытой воде. Таких соревнований на Вологодчине не проходило с советских времен. Как считают организаторы,- с погодой повезло. Между ненастными днями выпал довольно солнечный. Во всяком случае, состязания состоялись бы при любой погоде.

На акватории реки Шексны состязались 32 спортсмена. Это смельчаки из Череповца, Вологды, Кадуя и Бабаево. Дистанции были самые разные - 50, 750 м и 1,5 километра. В заплыве на 1.5 км сильнейшим стал вологжанин Данил Бакай. Быстрее всех проплыл 750 метров череповецкий спортсмен Александр Митченко. В детском заплыве на 50 м победу одержал Богдан Садиков из Череповца.

Организаторы весьма воодушевлены мероприятием и намерены проводить такое состязание ежегодно. Ранее, чтобы поучаствовать в таких заплывах, спортсмены ездили в различные регионы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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