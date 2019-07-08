2019-07-08T14:47:36+03:00
Экономика

Вологодская область оказалась на 52-й строчке в рейтинге доходов населения

13,8 % жителей региона находятся за чертой бедности.
Иван Чухнин
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Вологодская область оказалась на пятьдесят второй строчке в рейтинге доходов населения. По данным исследования, 13,8 % жителей региона находятся за чертой бедности. Новый рейтинг, был опубликован РИА на основании данных Росстата.

Самый высокий уровень дохода зафиксирован у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов.

Отмечается, что в Вологодской области доля населения за чертой крайней бедности составляет 13,8 %. За чертой крайней бедности - еще 1,5 процента.

Соседями по рейтингу стали Удмурская Республика и Калининградская область.

При этом географические соседи Вологодской области, в основном, расположились выше. Архангельская область заняла 31 место по уровню доходов, Ленинградская – 26, Костромская - 33, Ярославская - 45, Новгородская -20. Ниже расположилась Кировская область – она в рейтинге на 69-м месте.

В первую же десятку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий АО, Чукотский АО, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Сахалинская область, Москва и МО, Санкт-Петербург, республика Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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