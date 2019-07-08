2019-07-08T14:20:15+03:00
Общество

Череповчанин едва не лишился "Лексуса" за долги

Его остановили судебные приставы
Иван Чухнин
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В минувшую пятницу судебные приставы работали на подъезде к Череповцу. Всего за рейд было остановлено 33 должника, на 10 были сотавлены акты описи и ареста транспортных средств на сумму около 200 тысяч рублей.

В ходе рейда сотрудниками УФССП и ГИБДД был остановлен водитель, за которым числились дорожные штрафы - 12 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина игнорировал оплату исполнительского сбора за неоплаченный в срок ранее выданные протоколы в сумме 150 тысяч рублей.

Мужчина был на "Лексусе". Чтобы не лишиться иномарки, он поспешил расплатиться с задолженностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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