Баржа со щебнем села на мель на Волго-Балте

СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-08T15:16:12+03:00

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В районе Гориц села на мель баржа. Инцидент на 683-м километре Волго-Балта произошел 8 июля около 9 часов утра.

Вот что о ЧП сообщает областное управление МЧС:

информация о происшествии поступила в начале 10-го часа утра от диспетчера единой дежурной диспетчерской службы Белозерского МР. В районе деревни Горицы Кирилловского района за пределы фарватера вышел Теплоход «Волгарь», транспортирующий баржу с щебнем из Щелейки в Углич. В результате баржа села на мель.

Груженое 2500 тоннами щебня судно планируют снять с мели. В настоящее время разрабатываются мероприятия.

Судно и экипаж не пострадали.

Как нас заверили в МЧС, на движение других судов произошедшее не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU