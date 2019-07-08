Баржа со щебнем села на мель на Волго-Балте
В районе Гориц села на мель баржа. Инцидент на 683-м километре Волго-Балта произошел 8 июля около 9 часов утра.
Вот что о ЧП сообщает областное управление МЧС:
информация о происшествии поступила в начале 10-го часа утра от диспетчера единой дежурной диспетчерской службы Белозерского МР. В районе деревни Горицы Кирилловского района за пределы фарватера вышел Теплоход «Волгарь», транспортирующий баржу с щебнем из Щелейки в Углич. В результате баржа села на мель.
Груженое 2500 тоннами щебня судно планируют снять с мели. В настоящее время разрабатываются мероприятия.
Судно и экипаж не пострадали.
Как нас заверили в МЧС, на движение других судов произошедшее не повлияло.
ИСТОЧНИК KP.RU