Самолет "Северстали" совершил аварийную посадку в Воронеже

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-08T13:26:35+03:00

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Самолет авиакомпании "Северсталь" не долетел до Череповца. Пассажиры были вынуждены лететь с пересадкой.

ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье.

Самолет CRJ 200 выполнял рейс из Грузии, аэропорта Батуми в Череповец, 6 июля. Однако в левом двигателе упало давления масла. В результате самолет был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Воронежа.

Как сообщает РЕН ТВ, такое решение принял командир корабля.

На борту самолета находились 41 человек и три члена экипажа. Никто не пострадал.

Борт сел в Воронеже в 23:40. В три часа ночи за пассажирами пришел борт этой же компании. Планируется, что отремонтированный самолет должен вернуться в Череповец пустым 8 июля.

Добавим, что с 8 июля, указом президента РФ приостановлено прямое авиасообщение России с Грузией.

ИСТОЧНИК KP.RU