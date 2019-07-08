2019-07-08T11:12:40+03:00
Происшествия

В Череповце остановили наркокурьера на иномарке

Наркотики были изъяты
Иван Чухнин
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В Череповце полицейские поймали перевозчика наркотиков.

Сотрудники полиции в Череповце на Северном шоссе остановили автомашину Дэу Нексия, в которой находились водитель и пассажир.

При осмотре автомобиля в кармане задней двери полицейские обнаружили и изъяли черный полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета. У пассажира авто в кармане брюк были обнаружены фрагменты вещества темного цвета.

Экспертиза установила, что эти вещества - наркотики: гашиш массой 3,27 грамма и амфетамин в количестве 9,793 грамма.

Полиция установила, приобрел наркотические средства пассажир автомобиля 1984 г.р., затем он попросил своего знакомого подвезти его из одного района в другой.

В отношении 34-летнего череповчанина следственными органами возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...".

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД области.

Возможно, будет вычислена все цепочка наркосбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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