К программе "Вологодский гектар" присоединился Вытегорский район

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-08T11:02:18+03:00

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Вытегорский район стал третим во втором этапе реализации программы "Вологодский гектар" вместе с Харовским и Бабаевским районами.

В перечень предоставляемых участков вошли земли Кемского, Оштинского, Анненского, Анхимовского, Андомского сельских поселений, общая площадь их 188 га.

Напомним, главная цель проекта – задействовать те земли, которые давно не используются.

В данный момент он реализуется на территории трех районов: Вашкинского, Вожегодского, Никольского.

Вся информация размещена в специальной информационной системе - gektar35.ru, где можно выбрать участок земли и подать заявку онлайн.

Напомним, с 1 апреля 2019 года в Вологодской области предоставляются земельные участки от 1 до 100 гектаров бесплатно. Единственное условие - там должны заниматься сельским хозяйством.

Осенью законопроект о реализации второго этапа проекта будет вынесен на рассмотрение депутатов ЗСО.

На первом этапе было подано более 400 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU