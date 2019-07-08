2019-07-08T11:02:18+03:00
Экономика

К программе "Вологодский гектар" присоединился Вытегорский район

Иван Чухнин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Вытегорский район стал третим во втором этапе реализации программы "Вологодский гектар" вместе с Харовским и Бабаевским районами.

В перечень предоставляемых участков вошли земли Кемского, Оштинского, Анненского, Анхимовского, Андомского сельских поселений, общая площадь их 188 га.

Напомним, главная цель проекта – задействовать те земли, которые давно не используются.

В данный момент он реализуется на территории трех районов: Вашкинского, Вожегодского, Никольского.

Вся информация размещена в специальной информационной системе - gektar35.ru, где можно выбрать участок земли и подать заявку онлайн.

Напомним, с 1 апреля 2019 года в Вологодской области предоставляются земельные участки от 1 до 100 гектаров бесплатно. Единственное условие - там должны заниматься сельским хозяйством.

Осенью законопроект о реализации второго этапа проекта будет вынесен на рассмотрение депутатов ЗСО.

На первом этапе было подано более 400 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вологжане получают свидетельства о рождении прямо в роддоме
Вологодский камерный театр просит помощи
В Череповце состоялся массовый заплыв
Вологодская область оказалась на 52-й строчке в рейтинге доходов населения
Череповчанин едва не лишился "Лексуса" за долги
Баржа со щебнем села на мель на Волго-Балте
Самолет "Северстали" совершил аварийную посадку в Воронеже
В Череповце остановили наркокурьера на иномарке
Полностью отремонтирована дорога Шексна - Сизьма
Вологжанку чуть не лишили гостиницы за неуплату кредитов
Вологодское масло сертифицировали
В Вологде горело культурное наследие XIX века
В Вологде на набережной сгорел очередной дом
Под окнами правительства вологжанин сбил пенсионерку
В городе металлургов пройдет X парад невест
Из-за коммунального долга череповчанина лишили авто
Вологодские вепсы отмечают праздник "Дерево жизни"
Вологжан ждут в Устье на празднике лодки