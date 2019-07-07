Полностью отремонтирована дорога Шексна - Сизьма

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-07T16:22:12+03:00

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В Вологодской области отремонтировали дорогу от Шексны на Сизьму: шекснинцам и туристам будет удобнее.

Дорога соединяет множество населенных пунктом и является важным туристическим маршрутом.

Власти, общественники и местные жители оценили работы.

Они велись с начала мая.

Ремонт проводился на всем протяжении автодороги - 26, 7 км. После укладки асфальтобетонного покрытия была нанесена дорожная разметка», — рассказал начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев.

Подрядчиком выступила компания «ВАД».

Добавим, что на ремонтные работы было направлено 297 млн. рублей. Всего в Вологодской области в 2019 году по всем программам отремонтируют более 400 км, из них 250 км — в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU