Полностью отремонтирована дорога Шексна - Сизьма
В Вологодской области отремонтировали дорогу от Шексны на Сизьму: шекснинцам и туристам будет удобнее.
Дорога соединяет множество населенных пунктом и является важным туристическим маршрутом.
Власти, общественники и местные жители оценили работы.
Они велись с начала мая.
Ремонт проводился на всем протяжении автодороги - 26, 7 км. После укладки асфальтобетонного покрытия была нанесена дорожная разметка», — рассказал начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев.
Подрядчиком выступила компания «ВАД».
Добавим, что на ремонтные работы было направлено 297 млн. рублей. Всего в Вологодской области в 2019 году по всем программам отремонтируют более 400 км, из них 250 км — в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU