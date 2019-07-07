Вологжанку чуть не лишили гостиницы за неуплату кредитов
Жительница Бабушкинского района могла потерять свою гостиницу "Уют" за неуплаченный кредит
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Жительница Бабушкинского района не выплатила 320 000 рублей за кредит и штраф за неисполнение судебного решения 57 000 рублей. Судебные приставы навестили владелицу небольшой гостиницы "Уют" и пригрозили арестовать помещения отеля, если она не рассчитается с долгами. Женщина сразу же нашла необходимые деньги, чтобы спасти свой бизнес.
ИСТОЧНИК KP.RU