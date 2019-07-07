2019-07-07T16:10:46+03:00
Общество

Вологжанку чуть не лишили гостиницы за неуплату кредитов

Жительница Бабушкинского района могла потерять свою гостиницу "Уют" за неуплаченный кредит
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Бабушкинского района не выплатила 320 000 рублей за кредит и штраф за неисполнение судебного решения 57 000 рублей. Судебные приставы навестили владелицу небольшой гостиницы "Уют" и пригрозили арестовать помещения отеля, если она не рассчитается с долгами. Женщина сразу же нашла необходимые деньги, чтобы спасти свой бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24