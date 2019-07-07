Вологодское масло сертифицировали

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-07T16:06:40+03:00

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С 1 июля 2019 года Вологодское масло получило электронную ветеринарную сертификацию. На УОМЗ им. Н. В. Верещагина протестировали Группу по внедрению такой системы.

Вологжане вошли в пилотный проект, сначала оформили документы на сухое молоко.

Шесть видов сливочного масла «Вологодское масло», «Традиционное масло», «Крестьянское масло», «Любительское масло», «Шоколадное масло», «Соленое масло» получили сертификаты. Остальная продукция получит необходимые бумаги к 1 ноября 2019 года по действующему законодательству.

Внедренная система "Меркурий" позволяет проследить процесс изготовления продукции и поможет избавиться от фальсификата на рынке, в частности, избавить от проблемы некачественных растительных веществ в товаре. По словам пользователей программа работает исправно, но необходимо минимальное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU