В Вологде горело культурное наследие XIX века

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-07T14:21:02+03:00

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5 июля в пятницу вечером загорелось деревянное нежилое здание 1860 года постройки по адресу Гоголя, 116. ГУ МЧС РФ по Вологодской области сообщило, что возгорание произошло около 19:18. Через полчаса пламя ликвидировали - участвовало 9 единиц техники и 23 специалиста. Проливку окончили только к 9 вечера.

150 квадратных метров - общая площадь пожара, повреждена кровля и отделка 2 этажа. Причиной пожара называют неаккуратное обращение с огнем. Зачинщиков не обнаружили. Никто не пострадал.

Дом уже горел в мае этого года. Расселен в 2015 году. В феврале стал выявленным объектом культурного наследия по заявке движения «Хранители Вологды».

ИСТОЧНИК KP.RU