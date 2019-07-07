В Вологде на набережной сгорел очередной дом

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-07T14:25:10+03:00

Дом №81 на Набережной VI Армии рядом со стадионом начал пылать в час ночи

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Дом 1917 года, расположенный в Вологде на Набережной VI Армии, 81 горел этой ночью. Около часа ночи пожарные получили тревожный звонок. Двухэтажный деревянный дом рядом со стадионом уже горел, но аварийным не является. Пламя повредило внутреннюю отделку и потолок второго этажа. Двух человек спасли, один надышался угарного газа. Дом нежилой.

Как сообщили в пресс-службе областного УМЧС, вероятно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем со стороны неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU