Под окнами правительства вологжанин сбил пенсионерку
В бессознательном состоянии дама госпитализирована
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5 июля около Правительства Вологодской области в 8:30 произошло ДТП. По словам наряда Росгвардии, по «зебре» переходила дорогу пожилая женщина.
Ее сбил мотоциклист. Росгвардейцы вызвали медиков - женщина была без сознания.
Ее госпитализировали.
Мотоциклист, сделав круг, вернулся на место аварии. Сотрудники вневедомственной охраны установили его личность: это 48-летний вологжанин.
На место прибыли инспекторы ГИБДД, сообщает пресс-служба Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU