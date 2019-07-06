Под окнами правительства вологжанин сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-06T16:30:07+03:00

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5 июля около Правительства Вологодской области в 8:30 произошло ДТП. По словам наряда Росгвардии, по «зебре» переходила дорогу пожилая женщина.

Ее сбил мотоциклист. Росгвардейцы вызвали медиков - женщина была без сознания.

Ее госпитализировали.

Мотоциклист, сделав круг, вернулся на место аварии. Сотрудники вневедомственной охраны установили его личность: это 48-летний вологжанин.

На место прибыли инспекторы ГИБДД, сообщает пресс-служба Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU