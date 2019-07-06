2019-07-06T15:28:59+03:00
Звезды

В городе металлургов пройдет X парад невест

Праздник приурочили ко дню семьи, любви и верности
Евдокия САХАРОВА
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7 июля в воскресенье в Череповце пройдет уже десятый парад невест - праздник приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку. 26 череповчанок собираются участвовать в параде. Начнется мероприятие в полдень на площади Молодежи, потом планируется фотосессия. Участницы пройдут от площади Молодежи — по улице Сталеваров — по четной стороне Московского проспекта — улице Горького — Карла Либкнехта — до парка культуры и отдыха. Ожидается дефиле, бросание букетов, флешмобы и награждение. Еще принимаются заявки на парад.

В парке Культуры и отдыха с 11.30 до 15 часов пройдет праздник «Семья — единство помыслов и дел». Семьям, которые уже более 25 лет вместе, вручат медали «За любовь и верность». На концертной площадке выступят творческие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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