Из-за коммунального долга череповчанина лишили авто
Мужчина не платил квартплату и налоги - всего 15 000 рублей
Фото: Газпром теплоэнерго Вологда
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Родную иномарку отобрали у неплательщика долгов. Череповчанин не оплачивал коммунальные платежи и налоги, всего 15 000 рублей. Судебные приставы изъяли у мужчины Hyundai Solaris - увезли на спецстоянку. У него есть несколько дней, чтобы погасить долг и вернуть машину себе. Судебные приставы работали вместе со специалистами отдела по корпоративной защите «Газпром теплоэнерго Вологда».
ИСТОЧНИК KP.RU