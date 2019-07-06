2019-07-06T15:05:22+03:00
Авто

Из-за коммунального долга череповчанина лишили авто

Мужчина не платил квартплату и налоги - всего 15 000 рублей
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Газпром теплоэнерго ВологдаФото: Газпром теплоэнерго Вологда
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Родную иномарку отобрали у неплательщика долгов. Череповчанин не оплачивал коммунальные платежи и налоги, всего 15 000 рублей. Судебные приставы изъяли у мужчины Hyundai Solaris - увезли на спецстоянку. У него есть несколько дней, чтобы погасить долг и вернуть машину себе. Судебные приставы работали вместе со специалистами отдела по корпоративной защите «Газпром теплоэнерго Вологда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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