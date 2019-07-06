Вологодские вепсы отмечают праздник "Дерево жизни"

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-06T14:49:10+03:00

Изменить размер текста: A A

6 июля в деревне Панкратово на территории Вепсского национального сельского поселения в Бабаевском районе проходит межрегиональный фольклорно-этнографический праздник вепсской национальной культуры «Древо жизни».

Вепсы - это малочисленный финно-угорский народ, который до 1917 года назывался чудью. Проживают они традиционно в Карелии, Вологодской и Ленинградской областях и включены в Перечень коренных малочисленных народов РФ. На 2010 год на территории РФ проживало не более 6 тысяч вепсов.

Главной темой праздника стали промыслы - охота и рыбалка. Проходят множество соревнований: творческие конкурсы на роспись, на лучшее блюдо, фотоконкурс. Ожидается этно-концерт музыкальных групп. На территории представлена выставка старинных полотенец, «Музей рыбака», историческая реконструкция и блюда национальной кухни – сканцы, пири, вепсская уха и другие рыбные творения.

ИСТОЧНИК KP.RU