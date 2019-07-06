Вологжан ждут в Устье на празднике лодки

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-06T14:37:05+03:00

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Село Устье расположено в часе езды севернее областной столицы на берегу Кубенского озера и реки Кубена. 12-13 июля (следующая пятница и суббота) вологжане будут отмечать там 90-летие Усть-Кубинского района и уже ставший классическим праздник лодки.

Пройдет XIX областной конкурс мастеров-лодочников и соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку. Участников праздника развлекут конкурсы песчаных скульптур, «Устьянская уха» и «Лодка в миниатюре», спортивные состязания, интерактивная площадка «Лодочная пристань», конкурс на лучшее оформление выставочной площадки «Устьянская ярмарка», концерт, дискотека, фестиваль красок, турнир по волейболу и флорболу, аттракционы. Ожидаются соревнования по гребле на реке Кубене. В доме культуры откроется выставка декоративно-прикладного творчества «Резной мир Ustianina». Если погода не подведет, то пройдут показательные полеты самолета ЯК-52 и подъемы на воздушном шаре #УСТЬЕСВЕРХУ.

Подробную программу праздника можно посмотреть на сайте Культуры в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU