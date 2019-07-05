2019-07-05T17:44:15+03:00
Общество

Полиция вычислила мебельного мошенника, обманувшего вологжан

Пока в полицию поступило три заявления
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть Управления МВД России по Вологде обратилась 26-летняя женщина.

Она нашла группу в социальной сети, где рекламировались услуги по изготовлению мебели. Условия ей понравились, и она сделала заказ. С мебельщиком она договорилась лично, передала ему 20 тысяч рублей предоплаты и стала ждать. Однако мастер исчез, его телефон не отвечал.

Вскоре в полицию с подобными жалобами обратились еще две вологжанки 37 и 36 лет.

Их мебельщик так же "кинул". Всего мебельщик задолжал 90 тысяч рублей.

В результате полиция его вычислила и задержала. Это был 34-летний мужчина.

По его словам, он собирался таким образом погасить собственную задолженность.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мебельщику грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления МВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Череповце на новых автобусах можно прокатиться бесплатно
Под поезд Вологда-Мурманск попал велосипедист
Под Череповцом Рено врезался в Ауди
Мурманчанин в Вологодской области врезался в двух коров и погиб
В Липином Бору горело кладбище
В Вологде разыскивают рыжеволосую 40-летнюю женщину
Девушка протаранила торговый центр Макси в Череповце
В Вологодской области осудили начальника почтового отделения
В вологодской квартире при пожаре погиб молодой мужчина
В Кириллове пройдет рыболовный фестиваль
В Вологде началась приемка учреждений образования к новому учебному году
Рысь с рысенком посещала деревню Кисово и душила кошек
Серийного автовора поймали после угона легковушки
В Шекснинском районе похоронили 7-летнего мальчика, пострадавшего в Сочи
Спасатели доставали утят из очистного коллектора в Череповце
Рой пчел поселился на окне вологжанина на улице Беляева
С начала сезона клещи искусали более 14 тысяч вологжан
Горе-призывника с наркотиками в кармане и крови осудили
40 камер на вологодских дорогах установлены с нарушениями