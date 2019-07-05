Полиция вычислила мебельного мошенника, обманувшего вологжан

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-05T17:44:15+03:00

Пока в полицию поступило три заявления

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В дежурную часть Управления МВД России по Вологде обратилась 26-летняя женщина.

Она нашла группу в социальной сети, где рекламировались услуги по изготовлению мебели. Условия ей понравились, и она сделала заказ. С мебельщиком она договорилась лично, передала ему 20 тысяч рублей предоплаты и стала ждать. Однако мастер исчез, его телефон не отвечал.

Вскоре в полицию с подобными жалобами обратились еще две вологжанки 37 и 36 лет.

Их мебельщик так же "кинул". Всего мебельщик задолжал 90 тысяч рублей.

В результате полиция его вычислила и задержала. Это был 34-летний мужчина.

По его словам, он собирался таким образом погасить собственную задолженность.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мебельщику грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления МВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU