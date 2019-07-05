В Череповце на новых автобусах можно прокатиться бесплатно
В Череповце на новых автобусах горожане могут ездить бесплатно. Такой подарок город сделал всего на один день - 5 июля.
25 новеньких газовых автобусов вышли на линию после напутствия мэра города и приветственных слов губернатора области.
Машины, по словам водителей, более удобны: у машин предусмотрены откидная аппарель для заезда детских колясок и посадки инвалидов, система наклона кузова к остановке, видеокамеры с выводом на приборную панель. Отныне водитель может смотреть за дверями не только в зеркала.
Так как газовая заправка находится далековато, за городом, будет решаться вопрос о АЗС вблизи автоколонны. Кстати, переход на газ позволяет экономить на ГСМ около 40% по сравнению с использованием дизтоплива.
Всего из областного бюджета было выделено 180 миллионов рублей на покупку этих автобусов.
Ровно столько выделено и Вологде, сообщает официальный сайт Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU