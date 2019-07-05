В Череповце на новых автобусах можно прокатиться бесплатно

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-05T16:51:12+03:00

Подарок сделан череповчанам всего на один день

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В Череповце на новых автобусах горожане могут ездить бесплатно. Такой подарок город сделал всего на один день - 5 июля.

25 новеньких газовых автобусов вышли на линию после напутствия мэра города и приветственных слов губернатора области.

Машины, по словам водителей, более удобны: у машин предусмотрены откидная аппарель для заезда детских колясок и посадки инвалидов, система наклона кузова к остановке, видеокамеры с выводом на приборную панель. Отныне водитель может смотреть за дверями не только в зеркала.

Так как газовая заправка находится далековато, за городом, будет решаться вопрос о АЗС вблизи автоколонны. Кстати, переход на газ позволяет экономить на ГСМ около 40% по сравнению с использованием дизтоплива.

Всего из областного бюджета было выделено 180 миллионов рублей на покупку этих автобусов.

Ровно столько выделено и Вологде, сообщает официальный сайт Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU