Под поезд Вологда-Мурманск попал велосипедист

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-05T16:19:23+03:00

ЧП произошло на переезде в районе улиц Кирова - Товарная

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ЧП случилось на железной дороге в центре Вологды.

В конце улицы Кирова, на пересечении ее с железной дорогой, под пассажирский поезд попал велосипедист.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, ЧП случилось 5 июля в 12:45.

Велосипедист ехал, не взирая на сигналы, подаваемые поездом Вологда-Мурманск. Несмотря на то, что машинист сбросил скорость, столкновения избежать не удалось.

30-летний велосипедист скончался на месте.

Стражи порядка выясняют все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU