Под поезд Вологда-Мурманск попал велосипедист
ЧП произошло на переезде в районе улиц Кирова - Товарная
Фото Вологодского ЛО МВД России на транспорте.
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ЧП случилось на железной дороге в центре Вологды.
В конце улицы Кирова, на пересечении ее с железной дорогой, под пассажирский поезд попал велосипедист.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, ЧП случилось 5 июля в 12:45.
Велосипедист ехал, не взирая на сигналы, подаваемые поездом Вологда-Мурманск. Несмотря на то, что машинист сбросил скорость, столкновения избежать не удалось.
30-летний велосипедист скончался на месте.
Стражи порядка выясняют все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU