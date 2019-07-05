2019-07-05T14:53:32+03:00
Происшествия

Под Череповцом Рено врезался в Ауди

Пострадало четверо человек
Иван Чухнин
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Автомобиль Рено оказался в кювете.Автомобиль Рено оказался в кювете.Фото: пресс-служба областного УМВД.
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В Череповецком районе 4 июля в 08:40 на 171 км автодороги Вологда – Новая Ладога произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, мужчина, 1969 г.р. на автомобиле Рено Логан врезался в Ауди, которым управлял мужчина 1975 года рождения.

ДТП случилось на перекрестке неравнозначных дорог.

По предварительной информации, Рено не предоставил преимущество.

В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Рено – женщина, 1990 г.р., доставлены в больницу.

Водитель и пассажир автомобиля Ауди – мужчина, 1948 г.р., с травмами отправлены лечиться амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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