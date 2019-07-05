2019-07-05T14:06:00+03:00
Происшествия

Мурманчанин в Вологодской области врезался в двух коров и погиб

Его пассажирка оказалась в больнице
Иван Чухнин
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В аварии погиб житель Мурманской области.В аварии погиб житель Мурманской области.
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Столкновение с животными произошло на дороге в Вытегорском районе.

ДТП случилось 4 июля в 23:30 между населенными пунктами Вытегра и Пудож - на 351 км трассы «Вологда - Медвежьегорск».

За рулем "Дэу Нексии" с мурманскими номерами находился 57-летний мужчина.

Внезапно на дороге появились две коровы. Столкновения с ними избежать не удалось.

От полученных травм водитель скончался на месте аварии, а его 63-летняя пассажирка – госпитализирована, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Обстоятельства ЧП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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