Мурманчанин в Вологодской области врезался в двух коров и погиб

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-05T14:06:00+03:00

Его пассажирка оказалась в больнице

Изменить размер текста: A A

Столкновение с животными произошло на дороге в Вытегорском районе.

ДТП случилось 4 июля в 23:30 между населенными пунктами Вытегра и Пудож - на 351 км трассы «Вологда - Медвежьегорск».

За рулем "Дэу Нексии" с мурманскими номерами находился 57-летний мужчина.

Внезапно на дороге появились две коровы. Столкновения с ними избежать не удалось.

От полученных травм водитель скончался на месте аварии, а его 63-летняя пассажирка – госпитализирована, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Обстоятельства ЧП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU