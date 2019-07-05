Мурманчанин в Вологодской области врезался в двух коров и погиб
Его пассажирка оказалась в больнице
В аварии погиб житель Мурманской области.
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Столкновение с животными произошло на дороге в Вытегорском районе.
ДТП случилось 4 июля в 23:30 между населенными пунктами Вытегра и Пудож - на 351 км трассы «Вологда - Медвежьегорск».
За рулем "Дэу Нексии" с мурманскими номерами находился 57-летний мужчина.
Внезапно на дороге появились две коровы. Столкновения с ними избежать не удалось.
От полученных травм водитель скончался на месте аварии, а его 63-летняя пассажирка – госпитализирована, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
Обстоятельства ЧП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU