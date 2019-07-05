В Липином Бору горело кладбище

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-05T13:42:13+03:00

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В Вашкинском районе горело кладбище.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о том, что на территории кладбища в Липином Бору возник пожар, поступило 4 июля около половины четвертого дня.

Огонь до приезда пожарных ликвидировали рабочие, занимавшиеся строительными работами. Как оказалось загорелись венки на свежих захоронениях.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Пламя повредило два деревянных креста - огонь уничтожил надписи на них.

Уничтожены венки и закопчены металлические оградки. Причина ЧП устанавливается, сообщает региональное управление МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU