2019-07-05T13:25:16+03:00
Происшествия

В Вологде разыскивают рыжеволосую 40-летнюю женщину

Она в темно-зеленой ветровке и с красным зонтом
Иван Чухнин
Поделиться:
Информацию для поисков распространяют волонтеры.Информацию для поисков распространяют волонтеры.
Изменить размер текста:

В Вологде разыскивается женщина.

40-летняя Надежда Смольская ушла из своего дома на Машиностроительной, 4 пять дней назад. С 30 июня от нее не было никаких вестей, сообщает поисково-спасательный отряд "Ты не один".

Она невысокого роста - 158-160 см, нормального телосложения. У женщины короткая стрижка, рыжие волосы - именно так, как на распространяемом фото .

Надежда была одета в темно-зеленую ветровку и синие джинсы. На ногах - коричневые мокасины. С собой был красный зонт и серая кожаная сумка.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Надежды Смольской, просят позвонить по телефонам: 102 – полиция или 8-911-505-68-98 – волонтеры ПСО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Череповцом Рено врезался в Ауди
Мурманчанин в Вологодской области врезался в двух коров и погиб
В Липином Бору горело кладбище
Девушка протаранила торговый центр Макси в Череповце
В Вологодской области осудили начальника почтового отделения
В вологодской квартире при пожаре погиб молодой мужчина
В Кириллове пройдет рыболовный фестиваль
В Вологде началась приемка учреждений образования к новому учебному году
Рысь с рысенком посещала деревню Кисово и душила кошек
Серийного автовора поймали после угона легковушки
В Шекснинском районе похоронили 7-летнего мальчика, пострадавшего в Сочи
Спасатели доставали утят из очистного коллектора в Череповце
Рой пчел поселился на окне вологжанина на улице Беляева
С начала сезона клещи искусали более 14 тысяч вологжан
Горе-призывника с наркотиками в кармане и крови осудили
40 камер на вологодских дорогах установлены с нарушениями