В Вологде разыскивают рыжеволосую 40-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-05T13:25:16+03:00

Она в темно-зеленой ветровке и с красным зонтом

Изменить размер текста: A A

В Вологде разыскивается женщина.

40-летняя Надежда Смольская ушла из своего дома на Машиностроительной, 4 пять дней назад. С 30 июня от нее не было никаких вестей, сообщает поисково-спасательный отряд "Ты не один".

Она невысокого роста - 158-160 см, нормального телосложения. У женщины короткая стрижка, рыжие волосы - именно так, как на распространяемом фото .

Надежда была одета в темно-зеленую ветровку и синие джинсы. На ногах - коричневые мокасины. С собой был красный зонт и серая кожаная сумка.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Надежды Смольской, просят позвонить по телефонам: 102 – полиция или 8-911-505-68-98 – волонтеры ПСО.

ИСТОЧНИК KP.RU