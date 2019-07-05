2019-07-05T13:03:12+03:00
Происшествия

Девушка протаранила торговый центр Макси в Череповце

Никто не пострадал
Иван Чухнин
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Пятничным утром девушка на иномарке влетела в стену ТЦ "Макси". ДТП произошло в Череповце.Автомобиль "КИА" врезался в магазин на улице Сталеваров, 55 в 9:30 утра.

Повреждена стена, от столкновения внутри помещения с витрин упали на пол кондитерские изделия.

Никто не пострадал. Как сообщает портал Gorodche, по словам Анны Зубаревой, директорf по PR компании «Макси», в результате происшествия были частично повреждены обшивка фасада, верхняя часть фундамента, а также часть кондитерской продукции, размещенной в одной из витрин.

Сумма материального ущерба устанавливается.

Фото: Екатерина Воробьева

ИСТОЧНИК KP.RU

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