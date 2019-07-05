В Вологодской области осудили начальника почтового отделения

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-05T12:02:39+03:00

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Начальник почтового отделения - 24-летняя девушка - попала под суд, который запретил ей заниматься деятельностью, связанной с распоряжением товарно-материальными ценностями.

О приговоре суда сообщает пресс-служба СУ СКР по Вологодской области.

Начальник отделения почтовой связи с января по октябрь 2018 года для собственных нужд брала из кассы почты деньги. Всего было похищено свыше 80 тысяч рублей. При этом она старалсь скрыть свои действия.

Однако ревизия вскрыла ее махинации. Уличенная в воровстве сотрудница во всём созналась и полностью возместила причинённый ущерб. Однако ее уволили, затем на нее завели уголовное дело и отдали под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU