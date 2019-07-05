В вологодской квартире при пожаре погиб молодой мужчина
В Вологде погиб 29-летний молодой человек: в его квартире случился пожар. ЧП случилось на 9 этаже дома на улице Дальней.
Пожарные тушили возгорание ночью, около 4 часов 5 июля на место выехали следователи СК России.
Осмотр показал, что в квартире распивался алкоголь и окурки.
Кроме того, изъяты фрагменты оплавленных проводов от электроприборов для проведения пожарно-технической экспертизы.
В двухкомнатной квартире огнем частично уничтожена мебель.
Попредварительным оценкам, мужчина погиб от отравления продуктами горения из-за сильного задымления. Дома он находился один, так что квартиру спасатели были вынуждены вскрывать.
Ведутся проверки всех версий трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU