2019-07-05T11:13:28+03:00
Происшествия

В вологодской квартире при пожаре погиб молодой мужчина

Трагедия случилась на улице Дальней
Иван Чухнин
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В Вологде погиб 29-летний молодой человек: в его квартире случился пожар. ЧП случилось на 9 этаже дома на улице Дальней.

Пожарные тушили возгорание ночью, около 4 часов 5 июля на место выехали следователи СК России.

Осмотр показал, что в квартире распивался алкоголь и окурки.

Кроме того, изъяты фрагменты оплавленных проводов от электроприборов для проведения пожарно-технической экспертизы.

В двухкомнатной квартире огнем частично уничтожена мебель.

Попредварительным оценкам, мужчина погиб от отравления продуктами горения из-за сильного задымления. Дома он находился один, так что квартиру спасатели были вынуждены вскрывать.

Ведутся проверки всех версий трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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