В Кириллове пройдет рыболовный фестиваль

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-05T09:02:24+03:00

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В Кириллове готовится масштабный праздник - рыболовный фестиваль. Он состоится в преддверии Дня рыбака, 6 июля. В Кириллове пройдут общероссийские соревнования на XIX Кубок телеканала «Охотник и рыболов» при поддержке областного правительства.

В городе соберутся участники более чем из 10 регионов страны. Состязания будут проходить в номинациях: «Спиннинг с лодки», «Поплавочная удочка», «Донная удочка».

Приглашаются зрители и болельщики. Ведь только в рамках кулинарного поединка будут показывать свое искусство девять команд уховаров и четыре команды по приготовлению охотничьего шулюма.

Ухой и похлебкой угостят всех желающих.

Почётным гостем рыболовного фестиваля станет вологодский "Язь" - Виктор Гончаренко. Его видео «Язь! Вот она, рыба мечты!» восемь лет назад набрало несколько миллионов просмотров на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU