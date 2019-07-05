2019-07-05T08:47:16+03:00
Общество

В Вологде началась приемка учреждений образования к новому учебному году

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С 3 июля в Вологде работает специальная комиссия по приемке образовательных учреждений к 1 сентября. Традиционное инспектирование проводят в школах, детских садах, а также учреждениях дополнительного образования. За первые два дня работы удалось проверить 14 учреждений. Все они приняты без существенных замечаний. Планируется, что в июле будет проведена приемка детских садов, а школы начнут принимать в августе.

Комиссия будет трудиться до 7 августа. Всего буквально за месяц нужно проверить 131 учреждение.

Членами комиссии являются представители управления образования областного центра, профсоюза работников образования, также инспекторы МЧС, МВД, ГИБДД.

Включены в состав комиссии члены общественного совета Вологды и представители родительского комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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