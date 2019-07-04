Рысь с рысенком посещала деревню Кисово и душила кошек

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-04T18:06:38+03:00

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На рысь пожаловались в областной охотдепартамент жители деревни Кисово Уломского поселения Череповецкого района. В деревне находили задушенных кошек. Местные жители видели рысь с детенышем.

Вероятно, на кошках рысь-мамаша учила рысенка охотиться. Охотоведы отогнали дикую кошку от жилья выстрелами.

Эта жалоба - не единичная. В Череповецком районе жители жалуются на диких зверей, которые расхаживают по деревням, зачастую ночью, наводя страх на местных жителей.

Как сообщает районнная газета "Сельская жизнь", жительница деревни Коротово Уломского с/п Татьяна Гришина пишет, что неизвестный зверь заходит ночью в деревню, нападает на домашних животных. Предположительно, это рысь или енотовидная собака.

В этом дальнем поселении могут в деревни зайтит в гости и кабаны, и медведь.

О непрошенных гостях нужно сообщать охотоведам - именно они ответственны за взаимоотношения с дикими зверями.

Кстати, енотовидные собаки, рысь, как заверяют специалисты, для человека не опасны, но и о них лучше сообщить охотоведу.

ИСТОЧНИК KP.RU