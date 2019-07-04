2019-07-04T17:09:11+03:00
Происшествия

Серийного автовора поймали после угона легковушки

Он специализировался на кражах из салонов автомобилей
Иван Чухнин
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Автовора на очередной краже поймали череповецкие полицейские. В начале июня в полицию обратился 22 -летний череповчанин - у него украли автомобиль «Лада». Полицейские нашли авто спустя несколько часов - он был брошен возле одного из домов по улице Ломоносова.

Автовора также вычислили. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний череповчанин. Мужчина был задержан в Индустриальном районе. В полиции он пояснил, что транспортное средство он украл для личного пользования, думая, что автомобиль бесхозный.

Его заключили под стражу. Затем было выяснено, что ранее мужчина совершил ряд краж из автомобилей череповчан. Он забирал аккумуляторные батареи, видеорегистраторы, бортовые компьютеры, магнитолы...

Его квартиру и машину ВАЗ-2109 обыскали. Там была найдена украденная техника. Часть присвоенных вещей он успел продать, а деньги потратить.

В отношении серийного вора возбужден ряд уголовных дел по ст. 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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