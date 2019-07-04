В Шекснинском районе похоронили 7-летнего мальчика, пострадавшего в Сочи
Семилетний сын погибшей в Сочи вологжанки скончался, не приходя в сознание. В тяжелом состоянии он пробыл 10 суток в реанимации сочинской клиники. Однако шансы выжить были слишком малы.
Как сообщала "Комсомолка", 19 июня в Сочи произошло ДТП - от столкновения автомобиль выкинуло на остановку. Погибли люди - ребенок из Ижевска и жительница Чуровского Шекснинского района Татьяна Смирнова.
Женщина работала в Келбуйском ФАПе и логопедом в детском саду и Шекснинской ЦРБ.
В аварии пострадал ее сын Игорь. 7-летний мальчик находился в реанимации, врачи характеризовали состояние ребёнка как стабильно тяжелое.
24 июня состоялись похороны Татьяны в Чуровском. Ее супруг оставался у кровати сына. Затем в Сочи выехали родственники. Однако 29 июня мальчик скончался.
3 июля он был похоронен в Шекснинском районе.
В Сочи автомобиль врезался в автобусную остановку: погибли ребенок и женщина.источник: канал Mash
ИСТОЧНИК KP.RU