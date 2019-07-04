Спасатели доставали утят из очистного коллектора в Череповце
Инцидент произошел 3 июля на перекачивающей насосной станции «Водоканала» в Зашекснинском районе.
В очистной коллектор перекачивающей насосной станции, стоящей на берегу Шексны, зашла утиная семья. В результате неопытные утята упали в коллектор, а несчастной мамаше ничего не оставалось, как бегать вокруг приямка и звать на помощь.
Директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев сообщил: «Нам позвонили работники и сообщили, что в коллекторе застряли утята. Их мать бегает рядом. В коллектор залезть человеку довольно проблематично, поэтому вызвали спасателей..."
Бригада при помощи специального снаряжения смогла выловить всех утят, а их оказалось семеро, и поднять на поверхность. Никто из птиц не пострадал.
Семейство постарались выпроводить с территории предприятия, а приямок закрыли.
Операция по вызволению птенцов заняла полчаса.
ИСТОЧНИК KP.RU