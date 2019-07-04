Спасатели доставали утят из очистного коллектора в Череповце

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-04T14:44:25+03:00

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Инцидент произошел 3 июля на перекачивающей насосной станции «Водоканала» в Зашекснинском районе.

В очистной коллектор перекачивающей насосной станции, стоящей на берегу Шексны, зашла утиная семья. В результате неопытные утята упали в коллектор, а несчастной мамаше ничего не оставалось, как бегать вокруг приямка и звать на помощь.

Директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев сообщил: «Нам позвонили работники и сообщили, что в коллекторе застряли утята. Их мать бегает рядом. В коллектор залезть человеку довольно проблематично, поэтому вызвали спасателей..."

Бригада при помощи специального снаряжения смогла выловить всех утят, а их оказалось семеро, и поднять на поверхность. Никто из птиц не пострадал.

Семейство постарались выпроводить с территории предприятия, а приямок закрыли.

Операция по вызволению птенцов заняла полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU