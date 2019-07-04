Рой пчел поселился на окне вологжанина на улице Беляева
Жители многоэтажки на улице Беляева в Вологде сообщили о необычных соседях: на одном из окон повис шевелящийся комок пчел.
Хозяин квартиры, вологжанин Николай Лукачёв обрадовался - его отец был пчеловод. Но вот проблема - у него самого аллергия на яд, дважды увозили на скорой. Поэтому он обратился в управляющую компанию. А те - к профессионалам.
На помощь пришел президент Ассоциации пчеловодов Вологодской области Дмитрий Олегин.
Вооруженный дымарем, поварешкой, он сумел собрать в специальный ящик около 3 килограммов пчел. Их вывезли на пасеку, семейству выделили свой дом.
Как сказал Дмитрий, мед от насекомых, пытавшихся получить городскую прописку, будет только в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU