2019-07-04T13:56:22+03:00
Общество

Рой пчел поселился на окне вологжанина на улице Беляева

На помощь пришли пчеловоды
Иван Чухнин
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Стоп-кадр Вести35.Стоп-кадр Вести35.
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Жители многоэтажки на улице Беляева в Вологде сообщили о необычных соседях: на одном из окон повис шевелящийся комок пчел.

Хозяин квартиры, вологжанин Николай Лукачёв обрадовался - его отец был пчеловод. Но вот проблема - у него самого аллергия на яд, дважды увозили на скорой. Поэтому он обратился в управляющую компанию. А те - к профессионалам.

На помощь пришел президент Ассоциации пчеловодов Вологодской области Дмитрий Олегин.

Вооруженный дымарем, поварешкой, он сумел собрать в специальный ящик около 3 килограммов пчел. Их вывезли на пасеку, семейству выделили свой дом.

Как сказал Дмитрий, мед от насекомых, пытавшихся получить городскую прописку, будет только в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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