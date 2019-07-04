2019-07-04T13:27:25+03:00
Общество

С начала сезона клещи искусали более 14 тысяч вологжан

Почти половина кровососов были заразными
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологодской области клещи продолжают присасываться, хотя и с меньшим энтузиазмом.

За последние две недели число обращений к медикам по этому поводу сократилось более чем вдвое.

Всего за минувшую неделю зарегистрировано 561 обращение, в том числе 111 укусов детей.

В каждом случает медики заполняли анкету - регистрируют, где произошло присасывание.

В большинстве случаев это произошло на открытых местностях, дачных участках, также на пляжах, кладбищах и парках.

Как сообщает Роспотребнадзор, с начала сезона более четырнадцати тысяч человек, в том числе почти 3,5 тысячи детей, оказались укушенными.

Из более чем шести тысяч насекомых 41 процент оказался инфицирован возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, у 43-х (0,7%) особей обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, 232 клеща (3,6%) являлись носителями возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека, один клещ оказался носителем гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Это все довольно грозные заболевания, поэтому, несмотря на спад активности клещей, вологжанам необходимо соблюдать осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели доставали утят из очистного коллектора в Череповце
Рой пчел поселился на окне вологжанина на улице Беляева
Горе-призывника с наркотиками в кармане и крови осудили
40 камер на вологодских дорогах установлены с нарушениями
Группа пьяных вологжан укатила дорогое авто со штрафстоянки
Вологодскую митрополию назвали лучшей в РПЦ
Череповчанин выкрасил свои жигули в дизайн пачки соды
В Вологде на месяц перекрыли Предтеченскую
В Вологде мужчины расплачивались банкнотами, купленными в интернете
В Вологде задержали любительниц шоплифтинга
Путин уволил вологодского генерала со службы
Лучшим инспектором ДПС стал череповчанин Максим Ерегин
35-летний мужчина обманул суд и попал на скамью подсудимых
В Вологде поменялись директора в двух школах
В Череповце спасатели вытащили ребенка из металлической ловушки
В Вологодской области определены сроки сбора грибов и ягод
Олега Кувшинникова зарегистрировали кандидатом в губернаторы
Молодая пара разбились на иномарке, врезавшись в световую опору
В Вологде руководитель детского сада угодила на скамью подсудимых
В Бабаевском районе полиция поймала черного лесоруба
Горе-рыбакам из Суды грозит штраф в 1 миллион рублей
Под страхом штрафа работодателей заставляют сообщать о вакансиях
Череповецкая вдова нигерийского принца вновь приехала к Андрею Малахову
В Вологодской области потонуло 15 человек