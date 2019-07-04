С начала сезона клещи искусали более 14 тысяч вологжан

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-04T13:27:25+03:00

Почти половина кровососов были заразными

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В Вологодской области клещи продолжают присасываться, хотя и с меньшим энтузиазмом.

За последние две недели число обращений к медикам по этому поводу сократилось более чем вдвое.

Всего за минувшую неделю зарегистрировано 561 обращение, в том числе 111 укусов детей.

В каждом случает медики заполняли анкету - регистрируют, где произошло присасывание.

В большинстве случаев это произошло на открытых местностях, дачных участках, также на пляжах, кладбищах и парках.

Как сообщает Роспотребнадзор, с начала сезона более четырнадцати тысяч человек, в том числе почти 3,5 тысячи детей, оказались укушенными.

Из более чем шести тысяч насекомых 41 процент оказался инфицирован возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, у 43-х (0,7%) особей обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, 232 клеща (3,6%) являлись носителями возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека, один клещ оказался носителем гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Это все довольно грозные заболевания, поэтому, несмотря на спад активности клещей, вологжанам необходимо соблюдать осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU