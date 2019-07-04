Горе-призывника с наркотиками в кармане и крови осудили
В Вологде за незаконное приобретение и хранение наркотического средства осужден 16-летний подросток.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ.
Подросток для личного потребления приобрел у неустановленного лица наркотическое средство общей массой 0,49 г, с ним подростка и задержали 15 января 2019 года.
Как сообщала "Комсомолка", полицейским позвонили сотрудники военного комиссариата: обвиняемый проходил медкомиссию в состоянии опьянения.
При личном досмотре у него в пачке сигарет обнаружили запрещенную курительную смесь.
Суд назначил горе-призывнику наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU