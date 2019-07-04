40 камер на вологодских дорогах установлены с нарушениями

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-04T10:34:21+03:00

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Активисты ОНФ обратили внимание, что многие камеры на дорогах, которые призваны фиксировать нарушения правил дорожного движения, установлены с нарушениями.

Как выяснилось, возле приборов не всегда установлены предупреждающие знаки и нет соответствующей разметки на дорожном полотне.

Всего общественники выявили более 40 камер, установленных с нарушениями.

Большая часть их - на трассе Вологда – Новая Ладога. Как сообщает пресс-релиз ОНФ, после поселка Шексна камеры без предупреждающих знаков установлены буквально через каждые 10 км, начиная с 95-го км и заканчивая 308-м км.

Кроме того, общественники получили сообщения об установленных с нарушениями камерах на дороге из Вологды в Сокол, на подъездах к деревне Березник и к Тотьме.

«Нам поступает очень много жалоб на камеры, о которых водители даже не подозревают. Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин сказал о том, что прятать камеры недопустимо, поскольку в этом случае происходит прямая подмена смысла – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. Поэтому мы провели рейд и попросили жителей области присылать нам факты о неправильно установленных камерах, отклик довольно большой», – сообщил активист ОНФ Антон Холодов.

Активисты направили в комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области обращение с просьбой устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU