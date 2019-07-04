2019-07-04T10:34:21+03:00
Общество

40 камер на вологодских дорогах установлены с нарушениями

Жалобы продолжают поступать
Иван Чухнин
Поделиться:
О камерах должны предупреждать дороржные знаки и разметка.О камерах должны предупреждать дороржные знаки и разметка.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Активисты ОНФ обратили внимание, что многие камеры на дорогах, которые призваны фиксировать нарушения правил дорожного движения, установлены с нарушениями.

Как выяснилось, возле приборов не всегда установлены предупреждающие знаки и нет соответствующей разметки на дорожном полотне.

Всего общественники выявили более 40 камер, установленных с нарушениями.

Большая часть их - на трассе Вологда – Новая Ладога. Как сообщает пресс-релиз ОНФ, после поселка Шексна камеры без предупреждающих знаков установлены буквально через каждые 10 км, начиная с 95-го км и заканчивая 308-м км.

Кроме того, общественники получили сообщения об установленных с нарушениями камерах на дороге из Вологды в Сокол, на подъездах к деревне Березник и к Тотьме.

«Нам поступает очень много жалоб на камеры, о которых водители даже не подозревают. Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин сказал о том, что прятать камеры недопустимо, поскольку в этом случае происходит прямая подмена смысла – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. Поэтому мы провели рейд и попросили жителей области присылать нам факты о неправильно установленных камерах, отклик довольно большой», – сообщил активист ОНФ Антон Холодов.

Активисты направили в комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области обращение с просьбой устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Горе-призывника с наркотиками в кармане и крови осудили
Группа пьяных вологжан укатила дорогое авто со штрафстоянки
Вологодскую митрополию назвали лучшей в РПЦ
Череповчанин выкрасил свои жигули в дизайн пачки соды
В Вологде на месяц перекрыли Предтеченскую
В Вологде мужчины расплачивались банкнотами, купленными в интернете
В Вологде задержали любительниц шоплифтинга
Путин уволил вологодского генерала со службы
Лучшим инспектором ДПС стал череповчанин Максим Ерегин
35-летний мужчина обманул суд и попал на скамью подсудимых
В Вологде поменялись директора в двух школах
В Череповце спасатели вытащили ребенка из металлической ловушки
В Вологодской области определены сроки сбора грибов и ягод
Олега Кувшинникова зарегистрировали кандидатом в губернаторы
Молодая пара разбились на иномарке, врезавшись в световую опору
В Вологде руководитель детского сада угодила на скамью подсудимых
В Бабаевском районе полиция поймала черного лесоруба
Горе-рыбакам из Суды грозит штраф в 1 миллион рублей
Под страхом штрафа работодателей заставляют сообщать о вакансиях
Череповецкая вдова нигерийского принца вновь приехала к Андрею Малахову
В Вологодской области потонуло 15 человек