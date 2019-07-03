2019-07-03T23:49:00+03:00
Происшествия

Группа пьяных вологжан укатила дорогое авто со штрафстоянки

Трое мужчин попытались угнать Land Rover со штрафстоянки в Тепличном микрорайоне
Евдокия САХАРОВА
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В минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя за рулем Land Rover - машину разместили на охраняемую штрафстоянку в Тепличном микрорайоне Вологды для дальнейших разбирательств. В тот же вечер, не трезвея, мужчина собрал компанию друзей - 35-летнюю подругу и 32-летнего приятеля. Друзья отвлекли охранника, а собственник в это время уехал на своем авто. В половину десятого вечера в вневедомственную охрану поступил сигнал о сработавшей сигнализации. Компанию нетрезвых нарушителей задержала полиция. Женщина уже находилась в розыске из-за другого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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