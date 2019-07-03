Вологодскую митрополию назвали лучшей в РПЦ

3 Июль 23:33 2019-07-03T23:34:28+03:00

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Митрополит Тверской и Кашинский Савва управляющий делами Московской патриархии посетил Вологду и отметил, что несмотря на молодость (всего 5 лет), Вологодскую митрополию можно назвать лидирующей по многим параметрам. Управляющий отметил качество работы духовной семинарии и уровень образования духовенства, похвалил митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия. В ответ тот высказал благодарность за преобразование в 2014 году Вологодского духовного училища в семинарию.

ИСТОЧНИК KP.RU