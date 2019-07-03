2019-07-03T23:34:28+03:00
Общество

Вологодскую митрополию назвали лучшей в РПЦ

Митрополит Тверской и Кашинский Савва похвалил Вологодскую митрополию
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Митрополит Тверской и Кашинский Савва управляющий делами Московской патриархии посетил Вологду и отметил, что несмотря на молодость (всего 5 лет), Вологодскую митрополию можно назвать лидирующей по многим параметрам. Управляющий отметил качество работы духовной семинарии и уровень образования духовенства, похвалил митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия. В ответ тот высказал благодарность за преобразование в 2014 году Вологодского духовного училища в семинарию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Группа пьяных вологжан укатила дорогое авто со штрафстоянки
Череповчанин выкрасил свои жигули в дизайн пачки соды
В Вологде на месяц перекрыли Предтеченскую
В Вологде мужчины расплачивались банкнотами, купленными в интернете
В Вологде задержали любительниц шоплифтинга
Путин уволил вологодского генерала со службы
Лучшим инспектором ДПС стал череповчанин Максим Ерегин
35-летний мужчина обманул суд и попал на скамью подсудимых
В Вологде поменялись директора в двух школах
В Череповце спасатели вытащили ребенка из металлической ловушки
В Вологодской области определены сроки сбора грибов и ягод
Олега Кувшинникова зарегистрировали кандидатом в губернаторы
Молодая пара разбились на иномарке, врезавшись в световую опору
В Вологде руководитель детского сада угодила на скамью подсудимых
В Бабаевском районе полиция поймала черного лесоруба
Горе-рыбакам из Суды грозит штраф в 1 миллион рублей
Под страхом штрафа работодателей заставляют сообщать о вакансиях
Череповецкая вдова нигерийского принца вновь приехала к Андрею Малахову
В Вологодской области потонуло 15 человек