В Вологде мужчины расплачивались банкнотами, купленными в интернете
Иногородних мужчин задержали в Вологде - они купили фальшивки в сети
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Двое мужчин, уроженцев Печоры и Читы купили на сайте в интернете фальшивые купюры номиналом 5 000 рублей в январе 2019 года. С подделками приехали в Вологду - и стали сбывать их, делали покупки в магазинах и получали сдачу настоящими деньгами. Полученным отдавали накопленные долги.
По сообщению городской прокуратуры, мужчины осуждены на 3,5 года колонии условно, а испытательный срок будет длится 4 года.
ИСТОЧНИК KP.RU