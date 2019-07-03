В Вологде мужчины расплачивались банкнотами, купленными в интернете

3 Июль 22:46 2019-07-03T22:46:52+03:00

Иногородних мужчин задержали в Вологде - они купили фальшивки в сети

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Двое мужчин, уроженцев Печоры и Читы купили на сайте в интернете фальшивые купюры номиналом 5 000 рублей в январе 2019 года. С подделками приехали в Вологду - и стали сбывать их, делали покупки в магазинах и получали сдачу настоящими деньгами. Полученным отдавали накопленные долги.

По сообщению городской прокуратуры, мужчины осуждены на 3,5 года колонии условно, а испытательный срок будет длится 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU