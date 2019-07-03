2019-07-03T22:40:55+03:00
Происшествия

В Вологде задержали любительниц шоплифтинга

Женщины набрали одежды на 9 500 рублей в ТЦ на Окружном шоссе
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На 39-летнюю вологжанку заведено уголовное дело по статье "Кража": она вместе с 38-летней подругой набрала вещей в ТЦ на Окружном шоссе в Вологде и прошла мимо касс. Одежда, которую пыталась украсть злоумышленница оценена в 6 500 рублей, ее подруга набрала только на 3 000 рублей. На вторую женщину пока не завели уголовное дело - этот вопрос еще решается, сообщает пресс-служба управления МВД России по Вологодской области. Полицию вызвал охранник, который заметил действия злоумышленниц. Краденое они прятали в сумках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде мужчины расплачивались банкнотами, купленными в интернете
Путин уволил вологодского генерала со службы
Лучшим инспектором ДПС стал череповчанин Максим Ерегин
35-летний мужчина обманул суд и попал на скамью подсудимых
В Вологде поменялись директора в двух школах
В Череповце спасатели вытащили ребенка из металлической ловушки
В Вологодской области определены сроки сбора грибов и ягод
Олега Кувшинникова зарегистрировали кандидатом в губернаторы
Молодая пара разбились на иномарке, врезавшись в световую опору
В Вологде руководитель детского сада угодила на скамью подсудимых
В Бабаевском районе полиция поймала черного лесоруба
Горе-рыбакам из Суды грозит штраф в 1 миллион рублей
Под страхом штрафа работодателей заставляют сообщать о вакансиях
Череповецкая вдова нигерийского принца вновь приехала к Андрею Малахову
В Вологодской области потонуло 15 человек