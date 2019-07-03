В Вологде задержали любительниц шоплифтинга
Женщины набрали одежды на 9 500 рублей в ТЦ на Окружном шоссе
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На 39-летнюю вологжанку заведено уголовное дело по статье "Кража": она вместе с 38-летней подругой набрала вещей в ТЦ на Окружном шоссе в Вологде и прошла мимо касс. Одежда, которую пыталась украсть злоумышленница оценена в 6 500 рублей, ее подруга набрала только на 3 000 рублей. На вторую женщину пока не завели уголовное дело - этот вопрос еще решается, сообщает пресс-служба управления МВД России по Вологодской области. Полицию вызвал охранник, который заметил действия злоумышленниц. Краденое они прятали в сумках.
ИСТОЧНИК KP.RU