В Вологде задержали любительниц шоплифтинга

СЕГОДНЯ 22:40 2019-07-03T22:40:55+03:00

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На 39-летнюю вологжанку заведено уголовное дело по статье "Кража": она вместе с 38-летней подругой набрала вещей в ТЦ на Окружном шоссе в Вологде и прошла мимо касс. Одежда, которую пыталась украсть злоумышленница оценена в 6 500 рублей, ее подруга набрала только на 3 000 рублей. На вторую женщину пока не завели уголовное дело - этот вопрос еще решается, сообщает пресс-служба управления МВД России по Вологодской области. Полицию вызвал охранник, который заметил действия злоумышленниц. Краденое они прятали в сумках.

ИСТОЧНИК KP.RU