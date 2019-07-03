Путин уволил вологодского генерала со службы

СЕГОДНЯ 22:32 2019-07-03T22:32:32+03:00

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Президент РФ уволил с военной службы вологжанина генерал-лейтенанта юстиции Александра Никитина. Он занимал должность заместителя главного военного прокурора с сентября 2017, сообщается в указе на официальном интернет-портала правовой информации. Александр Павлович родился в Вологде в 1961 году и уже в 1983 закончил военно-юридический факультет Военного института. Сейчас он заслуженный юрист РФ и почетный работник прокуратуры. Награжден орденом Дружбы, Почета. Имеет 14 медалей.

Имеет награды: ордена Дружбы, Почета, 14 медалей, нагрудные знаки "За безупречную службу", "За службу в военной прокуратуре". Заслуженный юрист России. Почетный работник прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU